05 мая 2023, 09:48
Троим напавшим на баскетболиста Алексея Шведа предъявили обвинение в хулиганстве
Фигурантам дела об избиении игрока ЦСКА Шведа предъявили обвинение
Молодым людям предъявили обвинение в нападении на баскетболиста Алексея Шведа. Об этом сообщила прокуратура Москвы.
В Москве мужчинам (17 и 20 лет) предъявили обвинение по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам».
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«Соответствующие процессуальные документы поступили в Пресненскую межрайонную прокуратуру», — отметили в ведомстве.
Сейчас органы продолжают расследовать уголовное дело, а также ведутся поиски соучастника фигурантов.
Молодых людей задержали накануне у торгового центра на Пятницком шоссе за избиение ведущего игрока баскетбольной команды ЦСКА Алексея Шведа.
Вечером 1 мая на баскетболиста напали неизвестные на выходе из ресторана в центре Москвы. Алексей Швед упал и ударился головой о тротуар. Пострадавшего увезли в больницу с открытой проникающей черепно-мозговой травмой, с переломами костей черепа и ушибом головного мозга.
Избиения
Москва 2023
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