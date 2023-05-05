Криминал 05 мая 2023, 09:48 Троим напавшим на баскетболиста Алексея Шведа предъявили обвинение в хулиганстве Фигурантам дела об избиении игрока ЦСКА Шведа предъявили обвинение РИА «Новости»

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Молодым людям предъявили обвинение в нападении на баскетболиста Алексея Шведа. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

В Москве мужчинам (17 и 20 лет) предъявили обвинение по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам».

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«Соответствующие процессуальные документы поступили в Пресненскую межрайонную прокуратуру», — отметили в ведомстве.

Сейчас органы продолжают расследовать уголовное дело, а также ведутся поиски соучастника фигурантов.

Молодых людей задержали накануне у торгового центра на Пятницком шоссе за избиение ведущего игрока баскетбольной команды ЦСКА Алексея Шведа.

Вечером 1 мая на баскетболиста напали неизвестные на выходе из ресторана в центре Москвы. Алексей Швед упал и ударился головой о тротуар. Пострадавшего увезли в больницу с открытой проникающей черепно-мозговой травмой, с переломами костей черепа и ушибом головного мозга.