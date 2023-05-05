Криминал 05 мая 2023, 11:59 Обвиняемые в нападении на баскетболиста Алексея Шведа не признали вину Молодые люди, подозреваемые в нападении на баскетболиста Шведа в Москве, не признали вину РИА «Новости»

Читать 360tv в

Молодые людей, которых задержали по подозрению в избиении спортсмена Алексея Шведа в центре Москвы, не признали вину. Об этом сообщил столичный СК.

Следователи будут ходатайствовать перед судом об аресте трех человек 17-20 лет, обвиняемых в нападении на защитника баскетбольной команды ЦСКА Алексея Шведа.

Реклама

Свою вину молодые люди не признали, сегодня им изберут меру пресечения. Возможных соучастников преступления ищут.

Вечером 1 мая у ресторана на Большой Никитской в центре столицы несколько человек избили 34-летнего баскетболиста. Его госпитализировали с открытой проникающей черепно-мозговой травмой, переломами костей черепа и ушибом головного мозга.

В четверг, 4 мая, подозреваемых задержали. Им предъявили обвинение по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам». Санкция подразумевает наказание в виде штрафе от 500 тысяч до миллиона рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до семи лет.