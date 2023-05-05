05 мая 2023, 11:59
Обвиняемые в нападении на баскетболиста Алексея Шведа не признали вину
Молодые люди, подозреваемые в нападении на баскетболиста Шведа в Москве, не признали вину
Молодые людей, которых задержали по подозрению в избиении спортсмена Алексея Шведа в центре Москвы, не признали вину. Об этом сообщил столичный СК.
Следователи будут ходатайствовать перед судом об аресте трех человек 17-20 лет, обвиняемых в нападении на защитника баскетбольной команды ЦСКА Алексея Шведа.
Реклама
Свою вину молодые люди не признали, сегодня им изберут меру пресечения. Возможных соучастников преступления ищут.
Вечером 1 мая у ресторана на Большой Никитской в центре столицы несколько человек избили 34-летнего баскетболиста. Его госпитализировали с открытой проникающей черепно-мозговой травмой, переломами костей черепа и ушибом головного мозга.
В четверг, 4 мая, подозреваемых задержали. Им предъявили обвинение по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам». Санкция подразумевает наказание в виде штрафе от 500 тысяч до миллиона рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до семи лет.
Избиения
Следственный комитет России
Москва 2023
Реклама
Реклама