Происшествия 31 марта 2024, 09:53 Появилось видео с места проведения контртеррористической операции в Каспийске Кадры с места блокирования ФСБ боевиков в Каспийске появились в Сети РИА «Новости»

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В Сети появилось видео из Каспийска, где спецназ ФСБ блокировал вооруженных боевиков в квартире одного из домов. Жителей близлежащих зданий эвакуировали.

По данным источника РИА «Новости», в квартире в жилом квартале Каспийска, заблокированной сотрудниками ФСБ, находятся двое террористов. Здание оцеплено.

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Видео, которое появилось в Telegram-каналах утром 31 марта, снято на улице Амет-Хана Султана в Каспийске, уточнил Mash Gor.

Ранее стало известно, что в Каспийске и двух районах Махачкалы введен режим контртеррористической операции. В столице Дагестана спецназ ФСБ также заблокировал боевиков в жилом доме.

Работу правоохранителей координирует оперативный штаб Национального антитеррористического комитета.

«Жителей прилегающих домов эвакуировали. О развитии обстановки сообщим дополнительно», — подчеркнули в НАК.