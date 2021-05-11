Трое взрослых и 18 детей пострадали во время стрельбы в казанской школе

Во время стрельбы в казанской школе №175 пострадали 18 детей и трое взрослых. Все они госпитализированы.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Шесть детей, пострадавших при стрельбе в казанской школе, находятся в крайне тяжелом состоянии. Сейчас идут операции. Татарстанский центр крови заявил о повышенной необходимости в крови. Доноров ждут завтра с 07:00.

Остальные 12 детей находятся под наблюдением врачей. Они лежат с огнестрельными ранами, переломами и ушибами, которые получили, когда выпрыгивали из окон школы.

В ближайшее время для эвакуации пострадавших в Казань вылетит спецборт МЧС России из Москвы. Самолет оборудован медицинскими модулями для перевозки пострадавших в столичные лечебные учреждения. Во время полета раненых будут сопровождать медработники отряда Центроспас МЧС России.

12 мая в Татарстане объявили днем траура. Во всех школах Казани отменили занятия. Также проверят работу всех учебных заведений республики.