«Дети получили сигнал укрыться». Стали известны подробности нападения на школу в Казани

Нападавших на школу №175 на улице Файзи в Казани было несколько, они вели стрельбу. Ученики до момента эвакуации укрывались на полу классов, рассказал «360» источник, знакомый с ситуацией.

«Нападение произошло, когда в школе шел урок. Дети получили сигнал укрыться. Легли на пол. Были слышны звуки сильной стрельбы и грохот», — добавил он.

Постепенно всех учащихся эвакуировали. Данные о пострадавших уточняются. По предварительным данным, атаку совершили два подростка.

По неподтвержденным данным, задержанного зовут Ильназ, ему 19 лет. Теlеgrаm-канал Ваzа сообщил, что он успел застрелить семерых восьмиклассников и учительницу. При задержании он заявил полиции, что заложил бомбу у себя дома.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, спецслужб и машины скорой помощи. Выехал прокурор Татарстана Илдус Нафиков. По данным РИА «Новости», сюда же в скором времени прибудут и президент республики Рустам Минниханов и министр здравоохранения Марат Садыков.