Криминал 13 апреля 2023, 18:35 Трепова перед терактом самостоятельно перевела бомбу в активное состояние Shot: перед терактом Трепова сняла магнит со статуэтки, защищавший ее от взрыва РИА «Новости»

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Дарья Трепова, обвиняемая в террористическом акте в Санкт-Петербурге, утром в день происшествия сняла со дна статуэтки специальный магнит, защищавший ее от случайного подрыва. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Магнит также мешал дистанционно активировать взрывное устройство внутри бюста. Саму статуэтку девушке передал ее сообщник, украинец Юрий Денисов.

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Вечером 2 апреля Трепова принесла бюст в кафе в Санкт-Петербурге, вручив его военному корреспонденту Владлену Татарскому. Он принял подарок и поставил недалеко от себя. Спустя несколько минут прозвучал взрыв, Татарский погиб, пострадали свыше 50 человек.

По информации ФСБ, сообщник Треповой Юрий Денисов являлся участником украинской диверсионно-разведывательной группы. После теракта он покинул территорию России, улетев в Турцию транзитом через Армению.

Организаторами теракта стали украинские спецслужбы и их агенты.