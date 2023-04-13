Криминал 13 апреля 2023, 10:05 ФСБ назвала организаторов теракта, при котором погиб Владлен Татарский ФСБ: теракт в Петербурге организовали спецслужбы Украины и их агентура РИА «Новости»

Читать 360tv в

ФСБ установила организаторов теракта в петербургском кафе, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского 2 апреля. В результате взрыва он погиб, еще более 50 человек пострадали. По данным ведомства, за преступлением стоят украинские спецслужбы Украины и их агенты.

По данным ФСБ, к организации также причастны несколько российских оппозиционеров, которые в настоящее время находятся за пределами России.

Реклама

В ведомстве напомнили, что руководители запрещенной в РФ экстремистской организации «Фонд борьбы с коррупцией»* Леонид Волков** и Иван Жданов*** после начала СВО не один раз призывали к подрывной деятельности в стране. Против них ранее возбудили уголовные дела. Оба объявлены в розыск.

Дарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте, является сторонницей «идеологии Навального», добавили в ведомстве. Убийство Владлена Татарского вместе с ней готовил Юрий Денисов — участник украинской ДРГ.

Гипсовый бюст со взрывчаткой он передал Треповой в Москве через сервис экспресс-доставки. Она принесла эту статуэтку в кафе, где потом прогремел взрыв.

* «Фонд борьбы с коррупцией» — запрещенная в России экстремистская организация.

** Леонид Волков — признан иноагентом.

*** Иван Жданов — признан иноагентом.