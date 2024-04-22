Криминал 22 апреля 2024, 14:22 Топ-менеджеру Meta в России запросили семь лет тюрьмы РИА «Новости»: прокурор просил назначить топ-менеджеру Meta Стоуну 7 лет колонии Социальные сети Энди Стоуна

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Гособвинитель потребовал наказать директора по коммуникациям Meta Platforms Inc.* Энди Стоуна семью годами колонии строгого режима за публичные призывы к терроризму. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Назначить Стоуну наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — заявил прокурор.

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Представитель надзорного ведомства предложил снять с него обвинение в призывах к терроризму. По его мнению, Стоун лишь оправдывал такие преступления.

После начала спецоперации на Украине Meta* сняла запрет на «посты ненависти» и призывы к насилию в адрес российских военных. Энди Стоун, исполнявший обязанности пресс-секретаря, подтвердил, что в обычной ситуации это запрещено правилами платформы. Поводом к уголовному преследованию стал его личный пост в Twitter, которым, по версии следствия, мужчина оправдал насилие против военнослужащих из России.

Энди Стоуна внесли в список террористов и экстремистов, возбудили дело по статье 205.2 УК России «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», объявили в международный розыск. «Известия» сообщили, что его заочно арестовали. В конце марта 2024 года дело передали во второй Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

*Корпорацию Meta признали экстремистской организацией и запретили в России.