Криминал 28 марта 2024, 20:26 Топ-менеджера «Росатома» Сахарова арестовали по делу о взятках Басманный суд арестовал топ-менежера «Росатома» Сахарова на два месяца Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы

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Басманный суд арестовал директора по капитальным вложениям «Росатома» Геннадия Сахарова по уголовному делу о взятке в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

По версии следствия, обвиняемый на своем посту получил взятку в особо крупном размере. Сумму коррупционного вознаграждения пресс-служба не раскрыла.

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По решению суда Сахаров останется в следственном изоляторе до 26 мая 2024 года.

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