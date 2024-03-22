22 марта 2024, 16:50
Замглавы администрации Пскова задержали по подозрению во взятке
Полиция задержала замглавы администрации Пскова за взятку автомобилем
Заместителя главы администрации Пскова, начальника управления городского хозяйства Александра Грацкого задержали на рабочем месте сотрудники СОБРа. Его заподозрили в должностном преступлении, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
В ведомстве уточнили, что против 31-летнего чиновника возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.
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По версии следствия, в 2022 году он получил от директора коммерческого предприятия по строительству дорожной сети машину, стоимость которой превышает пять миллионов рублей. Взамен на это Грацкий пообещал принять работы по заключенным между компанией и управлением городского хозяйства города Пскова муниципальным контрактам.
Сейчас правоохранители проводят обыски и устанавливают полную картину произошедшего. В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения. Следствие также даст правовую оценку действиям взяткодателя.
В Новосибирской области задержали министра ЖКХ и энергетики Дениса Архипова. О причинах задержания 47-летнего чиновника — пока неизвестно.
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