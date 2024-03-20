Криминал 20 марта 2024, 13:07 Силовики задержали министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Архипова РИА «Новости»

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Правоохранители задержали министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова. Об этом РИА «Новости» сообщил глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.

«Да, действительно. Факт задержания могут подтвердить, по всем остальным вопросам — в ГУВД», — подчеркнул он.

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Что послужило причиной задержания 47-летнего министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области, неизвестно. Архипов занимает эту должность с сентября 2018 года.

В январе арестовали замминистра здравоохранения Московской области Александра Захарова. Тверской суд отправил его под стражу по делу о получении взятки в особо крупном размере. Всего по подозрению в коррупции в Подмосковье задержали 11 человек. Как сообщал СК России, двое из них работали консультантами отдела при Минсоцразвития Московской области. У фигурантов дела изъяли крупные суммы во время обысков.