«Только одно было в голове: как детей спасать»: вахтер казанской школы рассказала о начале стрельбы

Первыми людьми, которые встали на пути у казанского стрелка Ильназа Галявиева при входе в школу, были вахтеры Мулланур Мустафин и Тазкира Ахмадуллина. Мужчина удерживал дверь от бывшего ученика школы, а женщина бросилась к тревожной кнопке. Ее рассказ о случившемся опубликовал Telegram-канал Mash.

Тазкира Ахмадуллина рассказала, что еще при подходе стрелка к школе у нее появилась мысль, что это террорист. Она пояснила, что Галявиев был одет во все черное, включая маску, и держал в руках автомат.

«У меня только одно было в голове: как детей спасать, как предупредить всех», — поделилась она.

Пока Мустафин удерживал дверь, чтобы не пустить вооруженного человека, Ахмадуллина бросилась к тревожной кнопке. Долго не пускать юношу мужчина не смог, Галявиев выстрелил в него практически в упор.

«Как Мулланур начал падать, я сразу нажала. Секунды были. Если бы еще минуту я там стояла, меня бы он застрелил», — призналась она.

Вахтер отметила, что когда стрелок вошел в школу, направил автомат на вахту. Позади женщины была лестница, по которой она с криками о начавшейся стрельбе побежала наверх.

«Зашла на второй этаж, там учителя, дети. Я кричу: „Закрывайтесь, стреляют!“ Они вовремя успели закрыться», — рассказала сотрудница школы.

Жертвами стрельбы в казанской школе стали семеро детей и двое взрослых, еще 23 человека, большинство из которых школьники, получили ранения. По данным СМИ, вахтер Мустафин до сих пор находится в реанимации с ранениями головы, живота и костей таза.

Галявиев сдался полиции. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом». Суд отправил обвиняемого под стражу до 11 июля.