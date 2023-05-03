Эксклюзив 03 мая 2023, 15:15 «Тихая и замкнутая». Знакомая подозреваемой в убийстве школьницы под Петербургом рассказала о подростке Источник «360»: подозреваемая по делу об убийстве школьницы в Петербурге была замкнутой

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Задержанная по подозрению в причастности к убийству семиклассницы в Петербурге девушка была тихой и замкнутой, рассказала «360» ее знакомая. Она добавила, что до сих пор не может поверить в случившееся.

«Я не верю, вся трясусь <…> Знаю [девочку-подростка] достаточно давно и не могу поверить, что она на такое способна», — рассказала собеседница «360».

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Она добавила, что подозреваемая могла оказаться под дурным влиянием. В последнее время девушка «часто соглашалась на все, что от нее просят».

«Она была очень тихая и замкнутая. Мне почему-то кажется, что ее подставили и прогнули под себя», — резюмировала женщина.

По ее словам, у девочки-подростка нормальная семья. Она росла без отца, но у нее был хороший отчим.

Днем 30 апреля под Санкт-Петербургом убили 13-летнюю девочку. По подозрению в совершении преступления задержали двух подростков — 16-летнего молодого человека и его 15-летнюю знакомую. В ходе следственных действий задержанный признался в содеянном. В распоряжении «360» оказались кадры с места преступления.