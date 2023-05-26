Криминал 26 мая 2023, 09:50 Теракт против журналиста предотвратили в Энергодаре Председатель движения Рогов: в Энергодаре предотвратили теракт против журналиста РИА «Новости»

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В Запорожской области предотвратили крупный теракт. Украинские боевики готовили в Энергодаре нападение на журналиста федерального СМИ, сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Энергодаре предотвращен громкий теракт. По предварительной информации, он готовился террористами в отношении журналиста одного из федеральных СМИ», — написал он.

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Владимир Рогов пообещал раскрыть детали позднее — начались следственные действия.

В Нижегородской области 6 мая совершили покушение на писателя Захара Прилепина, погиб его соратник Александр Шубин. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что действиями украинских спецслужб руководители американцы. Захар Прилепин, оставаясь в палате интенсивной терапии, приступил к реабилитации — начал присаживаться и опускать ноги.