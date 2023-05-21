Общество 21 мая 2023, 19:57 Захар Прилепин начал проходить реабилитацию Пресс-служба писателя Захара Прилепина сообщила о стабильном состоянии публициста РИА «Новости»

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Писатель Захар Прилепин начал проходить реабилитацию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу публициста.

«Захару Прилепину начали проводить реабилитационные мероприятия, в том числе присаживания с опусканием ног с постели», — рассказали в редакции.

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Собеседник агентства уточнил, что запланировано расширить реабилитационные мероприятия с участием методиста лечебной физкультуры. Состояние Прилепина оценивается как стабильное, он еще остается в палате интенсивной терапии.

Ранее в пресс-службе Прилепина сообщали, что врачи сделают ему еще одну операцию. Сейчас писатель проходит лечение в палате интенсивной терапии.

Машину Прилепина подорвали 6 мая под Нижним Новгородом. В результате покушения писатель получил серьезные травмы. Погиб его товарищ — боец Александр Шубин, ему посмертно присвоили орден Мужества.

Подрыв автомобиля публициста совершили спецслужбы Украины при координации США. Со слов секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, американские власти также согласовали убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского.