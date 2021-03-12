Тело девушки убитого одногруппником студента НГТУ нашли в Новосибирске

В Новосибирске полицейские обнаружили тело девушки убитого одногруппником студента НГТУ. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Сейчас проводится доследственная проверка, сообщили в Следственном комитете. По данным источника «360», знакомого с ситуацией, девушку зовут Софья. Она встречалась со студентом, которого убил одногруппник. Признаков насильственной смерти на теле погибшей не было обнаружено, уточнил он.

Убийство студента Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) произошло 16 февраля. По данным Следственного комитета, 22-летний студент несколько раз ударил кухонным ножом 26-летнего одногруппника в присутствии девушки. Юноша скончался на месте.

Известно, что в тот же день на странице некоего Дениса Миллера во «ВКонтакте» появилось признание в убийстве на почве ревности. По словам очевидца, истекающему кровью начали делать массаж сердца, также на место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии. Подозреваемого задержали, ему предъявили обвинение по статье «Убийство».