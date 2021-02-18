Студента из Новосибирска арестовали за убийство одногруппника

Ленинский районный суд Новосибирска отправил новосибирского студента за решетку на два месяца по обвинению в убийстве одногруппника. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Рассмотрено ходатайство следователя следственного отдела по Ленинскому району Новосибирска СУ СК РФ об избрании меры пресечения Миллеру Д., обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 УК РФ „Убийство“. Миллеру Д. избрана мера пересечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 16 апреля», — рассказали в суде.

СК России сообщил, что днем 16 февраля около НГТУ 22-летний студент несколько раз ударил кухонным ножом 26-летнего одногруппника в присутствии девушки. Парень умер на месте.

В этот же день на странице некоего Дениса Миллера во «ВКонтакте» проявилось признание в убийстве на почве ревности. Очевидец рассказал, что на место преступления приехали военные полицейские и росгвардейцы. По его словам, истекающему кровью начали делать массаж сердца, а потом «бросили его, как мешок с картошкой», на мягкие носилки и увезли.