Криминал 10 января 2024, 13:50 Татарстанца задержали за подготовку массового убийства в родной школе Baza: подросток в Татарстане готовил нападение на свою школу в Кукморе РИА «Новости»

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В Татарстане 15-летнего подростка задержали по подозрению в подготовке нападения на свою школу. Он запасался оружием, учился делать взрывчатку и читал о массовых убийствах, сообщил Telegram-канал Baza.

Подросток жил в Кукморе, рос в полной благополучной семье, учился в школе и никогда не состоял на учете в полиции. Он имел проблемы со слухом, носил специальный аппарат и отращивал волосы, чтобы спрятать его. По версии следствия, парень задумал преступление весной 2022 года и с тех пор тщательно готовился. Он искал информацию о случаях массового убийства, изготовлении взрывчатки и покупке оружия, планировал нападение.

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Следком, по информации издания, возбудил уголовное дело о подготовке к убийству двух и более лиц. Школьника задержали. У него дома изъяли балаклаву, топор, два ножа, тактические перчатки, перцовый баллончик, тетрадь с записями и ноутбук.

Девочку из Балашихи подозревали в подготовке к стрельбе в местной школе. Появилась информация о том, что у нее изъяли оружие и атрибутику запрещенного в России движения. Мать 14-летней школьницы отказалась комментировать произошедшее.