Появилось видео работы силовиков во время стрельбы в школе в Казани

Сотрудники спецслужб прибыли в казанскую гимназию сразу после сообщения о стрельбе. НАК опубликовал видео работы силовиков.

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ в касках, бронежилетах, со щитами и автоматами заходят в здание.

11 мая вооруженный 19-летний выпускник пришел в казанскую школу, которую окончил четыре года назад, и открыл огонь. После этого он взорвал бомбу. По данным НАК, погибли четыре мальчика, три девочки и учительница. Ранения получили более 20 человек. Источник рассказал «360», что стрельба началась после второго урока. По его словам, директор по громкой связи приказала всем запереться в кабинетах.

СК завел уголовное дело о массовом убийстве. 12 мая в республике объявили днем траура. Все школы в столице Татарстана закрыли после происшествия в целях безопасности. Подозреваемого в преступлении задержали. Как уточнили в НАК и МВД, он действовал один, без сообщников.