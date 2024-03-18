Криминал 18 марта 2024, 14:24 Тайник готовившей теракт группировки вскрыли в Ингушетии «Известия»: группировка готовила теракт в Ингушетии во время выборов президента РИА «Новости»

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В Ингушетии предотвратили теракт. Преступная группировка планировала устроить взрыв в дни проведения выборов президента России. Силовики нашли ее тайник и уничтожили бомбу, сообщили «Известия».

Источник издания заявил, что террористы тщательно готовились к нападению. Места жительства участников группировки обыскали, нашли тайники с оружием и взрывчаткой. Террористы запаслись продуктами — большим количеством круп, лапши быстрого приготовления и шоколадных батончиков.

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Взрывчатку уничтожили на месте накладным зарядом. Теракт предотвратили.

В начале марта в Карабулаке провели контртеррористическую операцию и ликвидировали шесть приверженцев «Исламского государства»*. Боевики напали на правоохранителей при попытке обыска.

*«Исламское государство» (ИГ) — запрещенная в России террористическая организация.