18 марта 2024, 14:24
Тайник готовившей теракт группировки вскрыли в Ингушетии
«Известия»: группировка готовила теракт в Ингушетии во время выборов президента
В Ингушетии предотвратили теракт. Преступная группировка планировала устроить взрыв в дни проведения выборов президента России. Силовики нашли ее тайник и уничтожили бомбу, сообщили «Известия».
Источник издания заявил, что террористы тщательно готовились к нападению. Места жительства участников группировки обыскали, нашли тайники с оружием и взрывчаткой. Террористы запаслись продуктами — большим количеством круп, лапши быстрого приготовления и шоколадных батончиков.
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Взрывчатку уничтожили на месте накладным зарядом. Теракт предотвратили.
В начале марта в Карабулаке провели контртеррористическую операцию и ликвидировали шесть приверженцев «Исламского государства»*. Боевики напали на правоохранителей при попытке обыска.
*«Исламское государство» (ИГ) — запрещенная в России террористическая организация.
Ингушетия
Терроризм
ФСБ
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