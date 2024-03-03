Криминал 03 марта 2024, 13:35 Появились кадры с КТО по ликвидации приверженцев ИГИЛ в Ингушетии НАК предоставил видео проведения КТО по ликвидации боевиков в Карабулаке РИА «Новости»

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Национальный антитеррористический комитет показал видео проведения контртеррористической операции в Карабулаке. Кадры опубликовало в своем Telegram-канале РИА «Новости».

В настоящее время режим КТО в Карабулаке сняли. Он действовал с вечера 2 марта в части города.

Утром 3 марта стало известно, что спецназ ФСБ ликвидировал шесть боевиков. По данным НАК, главарь банды и еще два бандита находились в федеральном розыске.

Все преступники были приверженцами запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»*. Также установлено, что они причастны к серии преступлений, среди которых — нападение на пост ДПС и убийство трех сотрудников полиции в марте 2023 года.

Во время операции по ликвидации преступников силовики заблокировали банду в одном из многоквартирных домов. Среди правоохранителей в ходе КТО никто не пострадал.

* «Исламское государство» (ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация.