03 марта 2024, 20:33
СК возбудил дело после нападения на силовиков в Ингушетии
СК: дело о посягательстве на жизнь силовиков завели после КТО в Ингушетии
Уголовное дело возбудили в Ингушетии по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
По данным ведомства, 2 марта силовики проводили розыск участников незаконного вооруженного формирования, действующего на территории республики. При попытке осмотреть расположенную в Карабулаке квартиру правоохранителям оказали вооруженное сопротивление.
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«В ходе завязавшегося боестолкновения нейтрализовали шесть вооруженных лиц», — отметили в ведомстве.
В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы. Обстоятельства преступления устанавливаются.
В субботу, 2 марта, власти Ингушетии ввели в Карабулаке режим контртеррористической операции (КТО). Силовики заблокировали предполагаемых террористов в многоквартирном жилом доме, после этого они открыли огонь по сотрудникам правопорядка. Спецназ ФСБ ликвидировал банду из шести человек.
Ингушетия
Уголовное дело
СК РФ
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