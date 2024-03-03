Важное 03 марта 2024, 20:33 СК возбудил дело после нападения на силовиков в Ингушетии СК: дело о посягательстве на жизнь силовиков завели после КТО в Ингушетии РИА «Новости»

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Уголовное дело возбудили в Ингушетии по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, 2 марта силовики проводили розыск участников незаконного вооруженного формирования, действующего на территории республики. При попытке осмотреть расположенную в Карабулаке квартиру правоохранителям оказали вооруженное сопротивление.

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«В ходе завязавшегося боестолкновения нейтрализовали шесть вооруженных лиц», — отметили в ведомстве.

В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы. Обстоятельства преступления устанавливаются.

В субботу, 2 марта, власти Ингушетии ввели в Карабулаке режим контртеррористической операции (КТО). Силовики заблокировали предполагаемых террористов в многоквартирном жилом доме, после этого они открыли огонь по сотрудникам правопорядка. Спецназ ФСБ ликвидировал банду из шести человек.