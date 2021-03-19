Сжегшая сына россиянка показала, как это происходило

Россиянка, которая подожгла собственного малолетнего ребенка, приняла участие в следственном эксперименте. Она показала, как убивала сына. Видео оказалось в распоряжении «360».

Она рассказала, что ее ребенок был одет в темно-синие джинсы, резиновые сапожки и полосатую кофту.

«Я убрала канистру на ступеньку, сын стоял в том же месте, никуда не отходил. На этом же расстоянии, как и стояла от него, взяла спички, у меня три из них не загорелись. Только на четвертый раз мне удалось высечь огонь. И с четвертой спички загорелась вся кофта у ребенка. Я бросила спичку, у меня ребенок начал убегать в огород», — рассказала подозреваемая по делу.

Женщина отметила, что после этого стала догонять ребенка.

Происшествие случилось 15 марта. По версии следствия, 31-летняя женщина вывела ребенка во двор, облила его бензином и подожгла спичкой. Ее сын получил ожоги третьей степени. Он был доставлен в Железногорскую больницу, а затем его поместили в Курскую областную клиническую больницу, но ночью 17 марта ребенок скончался.