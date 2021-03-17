Скончался мальчик, которого мать подожгла под Курском

Восьмилетний мальчик из Курской области, которого собственная мать облила бензином и подожгла, умер в больнице. Об этом сообщили власти региона.

«По информации курской областной клинической больницы, мальчик, доставленный с обширными ожогами тела из Железногорска, к сожалению, скончался», — сказано в сообщении. Его процитировало РИА «Новости».

Вечером 15 марта жительница Железногорска во время ссоры облила сына горючим и подожгла. Увидев, что наделала, она начала сбивать пламя и вызвала скорую помощь. Ребенка госпитализировали в железногорскую городскую больницу с ожогами третьей степени.

Врачи приняли решение перевести пострадавшего в курскую областную клиническую больницу. Там школьника прооперировали. В ближайшее время его хотели санитарной авиацией доставить в ожоговый центр Нижнего Новгорода.