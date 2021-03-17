Психолог назвал причины, по которым мать подожгла ребенка под Курском

Психолог Наталья Малышева прокомментировала причины поступка женщины, которая подожгла своего восьмилетнего сына. Об этом сообщило РИА ФАН.

Она объяснила, что сейчас очень обесценена жизнь человека. Материальные блага зачастую ставятся выше нее. Малышева пояснила, что мальчик портил мебель, чтобы привлечь внимание матери, но та не стала разбираться в причинах.

«Вполне естественно, что мы услышим: „Убивать не планировала, хотела проучить“. Многие готовы работать из последних сил, обеспечивая комфорт и уют, забывая о собственных детях», — рассказала она.