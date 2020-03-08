Сын петербургского судьи признался в убийстве друга

Полиция задержала подростка, которого подозревали в убийстве друга в Колпине. Во время допроса он признался, что застрелил школьника случайно.

«Мой подзащитный признает вину. Он сообщил следователям, что это произошло по неосторожности», — цитирует «Интерфакс» адвоката Артема Баконина.

Он добавил, что Колпинский районный суд должен в ближайшее время выбрать меру пресечения. Следствие планирует просить о домашнем аресте подростка.

Речь идет о сыне судьи коллегии по уголовным делам Третьего кассационного суда Виталия Саяпина. По версии следствия, вечером 7 марта он пригласил домой друзей. В какой-то момент подросток выстрелил из охотничьего ружья. В итоге умер 14-летний парень. Позже его тело нашли в подъезде одного из домов на улице Ижорского Батальона в Колпине. Сына судьи дома уже не было, его отыскали только на следующий день.

Следователи завели уголовное дело об убийстве, расследование которого продолжается. Как рассказал «360» адвокат Артем Баконин, семья судьи будет помогать родственникам погибшего.