Сына основателя Petropavlovsk объявили в федеральный розыск

В федеральный розыск объявлен сын основателя золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского — Алексей. В чем его подозревают неизвестно.

В базе розыска МВД России, по данным «Интерфакса», Алексей Масловский 1979 года рождения объявлен в федеральный розыск на основании уголовной статьи, Какой именно статьи, МВД не уточняет.

В прошлом году одного из основателей и бывшего генерального директора Petropavlovsk PLC Павла Масловского обвинили в хищении 95 миллионов рублей. Ему предъявили обвинение по части четвертой статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Внутренний конфликт в Petropavlovsk PLC разгорелся в начале 2020 года с приходом нового крупного акционера — «Южуралзолота». Прежний состав совета директоров компании не поддержали. В него входил и один из ее основателей — Масловский. Акционеры инициировали независимое расследование сделок, оформленные в течение последних трех лет, когда Масловский был генеральным директором.