СК начал расследование в отношении главы Petropavlovsk, занимающейся добычей золота

Речь идет о событиях, которые произошли 26–27 августа. Охрана не пускала на тот момент временного CEO Petropavlovsk Максима Мещерякова в офис. Он и его спутники решили действовать силой. На место вызывали наряд Росгвардии.

«Компания понимает, что расследование действий господина Мещерякова связано с преступлением, предусмотренным статьей 330 УК РФ „Самоуправство“», — сказано в сообщении.

В Следственном комитете уточнили, что Мещерякову вменяется самоуправство с «Покровским рудником». Ущерб от его действий составил 450 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Под самоуправством можно подразумевать широкий спектр действий. В частности, речь может идти о защите своих законных прав и интересов.

К Petropavlovsk в последнее время приковано внимание из-за корпоративного конфликта. Спор между основными акционерами привел к тому, что возникли противотечения между руководителями и менеджерами рудников. Об этом написал «Интерфакс».

Крупнейший акционер Petropavlovsk — АО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК). Его контролирует семья Константина Струкова. Petropavlovsk занимается промышленной отработкой золоторудных месторождений в Амурской области. Компания входит в топ-3 российских золотодобытчиков.