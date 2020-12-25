Основателя компании Petropavlovsk Масловского арестовали на 2 месяца

Одного из основателей и бывшего генерального директора Petropavlovsk PLC Павла Масловского обвинили в растрате. Суд отправил его в СИЗО до 23 февраля 2021 года.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Масловского меры пресечения в виде заключения под стражу», — приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря Тверского суда Москвы Ольги Бондаревой, которая уточнила, что за решеткой Масловский пробудет до 23 февраля.

Сооснователя одной из крупнейших компаний России по производству золота задержали накануне. По данным суда, ему предъявили обвинение по части четвертой статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В офисе компании прошли обыски.

Внутренний конфликт в Petropavlovsk PLC разгорелся в начале этого года с приходом нового крупного акционера — «Южуралзолота». Прежний состав совета директоров компании не поддержали. В него входил и один из ее основателей — Масловский. Акционеры инициировали независимое расследование некоторых сделок, которые заключили в течение последних трех лет. Масловский тогда был генеральным директором. После этого его задержали. Как пишет «Газета.ru», когда Масловский был у руля компании, стоимость одной акции Petropavlovsk PLC снизилась почти в 100 раз.