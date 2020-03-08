Петербургские следователи задержали школьника, которого подозревают в убийстве друга. Адвокат подростка выразил соболезнования семье погибшего и обещал дальнейшую помощь.

Сейчас сын колпинского судьи находится у следователей и пока не общался со своим адвокатом.

«Мы ему будем всячески оказывать содействие, во-первых, по предварительному расследованию. Во-вторых, мы приносим, правда, глубочайшие слова соболезнования семье погибшего. Это страшная трагедия. Будем помогать им и с похоронами, и со всем, что с этим связано», — рассказал «360» адвокат Артем Баконин.

Правозащитник призвал общественность не делать предварительных выводов. Сейчас расследование дела еще продолжается.

14-летнего школьника убили вечером 7 марта. Его тело нашли в подъезде одного из домов на улице Ижорского Батальона в Колпине. Полицейские возбудили уголовное дело об убийстве, так как у подростка была прострелена голова. В тот вечер юноша был вместе с друзьями в квартире своего друга — сына судьи коллегии по уголовным делам Третьего кассационного суда Виталия Саяпина.

Следствие подозревает, что в школьника выстрелил из охотничьего ружья сын судьи, который вытащил тело из квартиры и оставил на лестничной клетке. Парня удалось найти, сейчас он на допросе.