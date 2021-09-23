Сотрудники полиции Санкт-Петербурга после недели поисков нашли медсестру приозерской больницы, которая привязывала колготками к стулу трехлетнего мальчика — сироту. После публикации видео с издевательствами над маленьким пациентам женщина исчезла. Как сообщила «Фонтанка» со ссылкой на источники близкие к следствию, медсестру отправили в изолятор временного содержания на 48 часов.

Видео с привязанным к стулу ребенком в больнице Санкт-Петербурга появилось еще 12 сентября. После того, как на ситуацию обратили внимание СМИ, то проверку начала прокуратура, а следователи завели уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего».

Подозреваемой по делу стала 59-летняя медсестра. Следователи рассчитывали допросить ее 16 сентября, но она исчезла. Для того, чтобы ее найти понадобилась почти неделя. Задержали женщину в минувшую среду 22 сентября и доставили к следователю на допрос.

Беседа со следователем закончилась процессуальным задержанием на 48 часов. По данным «Фонтанки» следователи намерены подать ходатайство в суд об аресте подозреваемой, чтобы не допустить ее повторного исчезновения.