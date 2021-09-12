Трехлетнего мальчика-сироту привязали колготками к кровати в больнице Петербурга. Видео

В больнице Санкт-Петербурга трехлетнего ребенка привязали к кровати колготками, чтобы он не смог убежать. По предварительным данным, ребенок — сирота. Местная прокуратура уже организовала проверку.

В Instagram пользовательница по имени Дарья рассказала историю про мальчика, которого к кровати и стульчику привязывают колготками. Она уточнила, что мальчик — сирота, и медработники не разрешают брать его на руки, трогать или что-то ему давать. Якобы после общения с людьми он будет плакать и его не получится уложить спать.

«В развитии такой ребенок отстает — ведь пока карапузы гуляют с мамами на площадках, он сидит один, в железной кровати или манеже, или привязан к стулу. Плакать бесполезно — никто не услышит!» — написала женщина.

Она также уточнили, что к ребенку относятся предвзято, потому что он, якобы, сын наркоманов.

«Он же ребенок наркоманов, он уже сейчас плюется, а что дальше будет!», — процитировала она слова персонала.

В местной прокуратуре сообщили, что начали проверку по сообщениям о недопустимом обращении с ребенком. На кадрах, опубликованных женщиной, видно, что персонал стеснял движения ребенка, привязывая колготками, в которых тот находился, к стульчику или кроватке.

В пресс-службе департамента здравоохранения Санкт-Петербурга также рассказали, что проводится проверка. После сообщений об этом случае на место выезжал аппарат уполномоченного по правам ребенка и представители комитета по здравоохранению. О результатах пока не доложено.