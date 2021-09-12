Прокуратура начала проверку видео с привязанным мальчиком-сиротой в больнице Петербурга

Прокуратура Василеостровского района Санкт-Петербурга организовала проверку по информации о трехлетнем мальчике, которого в больнице привязали к кроватке колготками. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка была организована из-за недопустимых методов обращения в отношении мальчика, сообщили в прокуратуре.

«Согласно видеосюжету к ребенку в период нахождения в одном из медицинских учреждений неоднократно применялись меры физического стеснения, он был привязан за ноги к стулу, а также к детской кровати», — сказано в сообщении.

Сейчас надзорное ведомство проверяет все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Видео выложила одна из посетительниц учреждения. Он призвала обратить внимание на такое отношения медперсонала к детям-сиротам. Так как это может привести к отставанию в развитии. Сама женщина является приемной матерью одной девочки.

Департаменте здравоохранения также сообщили о начатой проверке.