Сумасшедший мужчина в трико и тапочках напал на полицейского в Волгограде

Полицейские выяснили, что психически неуравновешенный мужчина угрожал заточенной стамеской прохожим в Волгограде. На данный момент его задержали, однако он успел задеть одну женщину.

Около 7:00 по московскому времени полицейский обратил внимание на мужчину в одних трико и тапочках. Он угрожал прохожим предметом, напоминающим нож. Оперативник попросил отдать оружие, в ответ тот бросился на него, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

«Завязалась потасовка, полицейский попытался задержать мужчину, тот еще пытался ударить. Начал скрываться. В ходе преследования полицейский вызвал подкрепление по телефону и продолжил преследование этого человека в жилом квартале. Мужчина по пути угрожал прохожим этим предметом, вел себя агрессивно, бросал кирпичи в машины», — заявили полицейские.

Однако правоохранитель сумел задержать мужчину, брызнув в него газом из баллончика. Когда его привезли в отдел полиции, выяснилось, что утром он ранил на улице женщину, нанес ей большое количество ран на голове и на кистях рук.

Полицейские выяснили, что напавший 1974 года рождения состоит на медицинском спецучете в психдиспансере. Некоторое время назад находился на лечении и был выписан из больницы. Сейчас его вновь направили на принудительное лечение.