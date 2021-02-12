Петербургская блогерша расчленила хомяка и попросилась в психушку

Студентка из Санкт-Петербурга в соцсетях разместила фото своего расчлененного хомяка. Столкнувшись с осуждением подписчиков, она объяснила, что грызун очень болел, она рыдала по ночам, и «в порыве эмоций» убила животное.

Как сообщил Znak.com, 21-летняя блогерша призналась, что уже дважды лежала в психиатрической клинике, и хотела бы снова туда попасть.

«Да, я убила хомяка в порыве эмоций, но он и так сильно болел, я рыдала ночами… Вы понимаете, мне тоже было страшно», — объяснила свой поступок девушка.

Она добавила, что ею уже заинтересовалась петербургская прокуратура.

Ведомство ответило на запрос «Невских новостей» и опровергло эту информацию. Заявление с просьбой проверить видео, на котором девушка признается в расчленении хомяка, поступило в полицию Красносельского района.

В конце января глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что Госдума рассмотрит предложение конфисковать животных у жестоких хозяев и штрафовать живодеров.