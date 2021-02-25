Депутат Менделевич предложил включить в ОМС психологическую помощь

Член комитета Госдумы по охране здоровья, врач Борис Менделевич в беседе с РИА ФАН рассказал, что прием психиатра должен быть включен в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

По словам депутата, в период пандемии коронавируса и изоляции больше людей стали нуждаться в психологической поддержке. Сейчас в нашей стране такую помощь оказывают локально, но она не удовлетворяет все потребности граждан.

«Да, в нашей стране есть психиатрические службы, но у них иное направление работы. А вот службы психологической помощи нет», — заметил Менделевич.

Он обратил внимание, что в столице работает Московская служба психологической помощи населению, а также есть инициативы в других регионах. Как считает специалист, крайне важно ввести пункт «оказание психологической помощи» в программу госгарантий.