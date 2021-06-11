Суд вынес приговор москвичу за жестокое убийство невесты

Басманный суд Москвы вынес приговор Александру Воронину, который забил до смерти свою невесту. Ближайшие 14 лет и шесть месяцев мужчина должен будет провести в колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре города.

Следствие и суд установили, что в июле прошлого года Воронин поссорился со своей невестой и избил ее. Девушка получила тяжелейшую черепно-мозговую травму, перелом костей черепа и умерла на месте преступления. Ее жених сбежал.

Тело убитой нашла ее будущая свекровь. Она вызвала полицию. Убийцу смогли задержать примерно через месяц поисков.

Летом того же года свою супругу убил житель Санкт-Петербурга. Он расчленил тело и выбросил останки в мусорный бак. Тело без рук, ног и головы нашли в контейнере случайные прохожие.

Убийца признался в содеянном. По его словам, жена требовала развод и грозилась забрать ребенка. Во время очередной ссоры он убил ее и расчленил ее тело топором, который заранее заготовил.