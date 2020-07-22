Побои по всему телу и исчезновение жениха. Главное о жестоком убийстве невесты в Москве

Невесту в Москве убили незадолго до свадьбы. Все ее тело было в синяках. После случившегося ее жених перестал выходить на связь и не отвечает даже собственной матери. Рассказываем, что известно о произошедшем.

Источник «360» в правоохранительных органах сообщил, что вечером 21 июля в московской квартире в Колпачном переулке нашли тело 27-летней девушки. У нее были колото-резаные ранения головы, гематомы на ногах, перелом костей лица и тела. Криминалисты установили, что она умерла примерно 19 июля. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть. Полиция нашла в квартире пистолет, мобильный телефон и ноутбук.

Жертва — Марина Панкратова, которая, как стало известно «360», должна была выйти замуж 8 августа. Она уже выбирала себе свадебное платье. Тело девушки нашла будущая свекровь.

Источник фото: телеканал «360»

Жених девушки Александр после произошедшего пропал. По словам соседки пары Юлии, которая хорошо общается с матерью мужчины, он не отвечает даже на звонки родственницы. Мать мужчины заявила, что ее сын и девушка встречались давно, но серьезных конфликтов между ними не было.

При этом камеры видеонаблюдения около подъезда сняли одну ссору. На ролике видно, как Александр пускает вперед Марину, что-то ей говорит и бьет по лицу.

Жених погибшей Марины выглядит так. Telegram-канал Life Shot сообщил, что его фамилия Воронин.

Сосед пары сказал, что видел Александра в воскресенье. Он выходил из подъезда с рюкзаком и не был особо разговорчивым.

Источник фото: Facebook Александра

Троюродная сестра Александра Воронина Татьяна сказала «360», что молодой человек вырос в неполной семье. У него есть два ребенка — мальчик и девочка — от двух разных женщин. Свадьба пары планировалась в ресторане мужа Татьяны, однако там было все занято и влюбленные искали новое место.

Соседка пары Юлия была второй, кто узнал о произошедшем. Первой, кто нашел тело Марины, была ее будущая свекровь — мать Александра. Когда женщина увидела девушку, то сразу пошла к Юлии, рассказала она «360». По ее словам, все произошло около 20:00.

Очень порядочные люди, отзывчивые, никаких конфликтов. Сашка ремонт контролировал, организовывал, следил за рабочими. Мама у него замечательная Юлия.

Влюбленные жили в квартире в Колпачном переулке несколько месяцев, отметила Юлия. После произошедшего, по словам женщины, мама Александра не может до него дозвониться.

На фото ниже — подъезд, где жила пара.

Источник фото: телеканал «360»

Александру действительно адресовали благодарность за организацию ремонта. Записка висит на стене подъезда.

Источник фото: телеканал «360»

«360» связался с Еленой — матерью погибшей Марины, но она отказалась говорить, сказав, что находится в Следственном комитете.

Пару слов о погибшей сказал ее коллега. Девушка работала в «Леруа Мерлен». Мужчина отметил, что Марина часто сходилась и расходилась с Александром.

Она была веселым, жизнерадостным человеком. Расходилась, сходилась с молодым человеком, пыталась другие отношения завести. Потом увидел, что выходит замуж, подумал, что все хорошо. И вот с работы написали, что такая ситуация коллега Марины.

Близкая подруга Марины сказала РЕН ТВ, что девушка выбрала «сложную любовь». Александр ее обижал, а встречались они не больше года.

«Она мне говорила, что они собрались пожениться, а тут такое выясняется, так себя повел, избил ее очень сильно, она сняла побои и хотела с этим пойти в полицию, однако не обратилась. Тогда же она рассказала, что он не сильно адекватный, говорил, что его мама то ли страшно больна, то ли умерла, а по факту оказалась здорова», — сказала подруга Марины.

По словам знакомой погибшей, девушка намекала на проблемы в личной жизни в своем аккаунте в Twitter — она выкладывала картинки и цитаты, но потом, когда все налаживалось, удаляла посты.

Telegram-канал «112» сообщил, что Александр бил Марину. В конце мая она сняла побои.

У РЕН ТВ также появилась переписка пары. Там Марина то просит у жениха начать все сначала, то требует больше не звонить. В то же время сам Александр просил у нее прощения и говорил, что Марина — это тот человек, которого он «искал всю жизнь».

«Ты стала мне очень дорога, я правда всем сердцем влюбился, впустил тебя к себе в душу, по максимуму открылся тебе, но язык мой — враг мой. <…> Я перечитал — аж стыдно стало. На самом деле ты для меня самая лучшая, твоя улыбка — это космос, я тону в ней…» — писал Александр.