Суд в Чите не смог набрать присяжных по делу расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова

Второй Восточный окружной военный суд в Чите отложил до 19 ноября процесс по делу расстрелявшего сослуживцев в части срочника Рамиля Шамсутдинова, так как не смог сформировать коллегию присяжных. Не хватило одного человека.

«Уведомления о работе в качестве присяжных заседателей были разосланы 500 людям. В суд явились 15 из них, четверым по разным причинам был дан отвод. Всего необходимо 12 человек. Заседание отложено до 19 ноября», — приводит «Интерфакс» слова адвоката Равиля Тугушева.

Собеседник агентства добавил, что в этот день суд проведет добор присяжных. Ранее солдат признал свою вину и подробно рассказал о случившемся.

Рамиль Шамсутдинов начал стрелять по военным в забайкальской части 25 октября 2019 года. Погибли два офицера и шесть его сослуживцев. Еще два человека получили ранения. Его арестовали и обвинили в убийстве двух и более лиц и покушении на убийство.

В начале 2020 года Шамсутдинов написал открытое письмо, в котором попросил прощения у родных погибших и рассказал, почему взялся за оружие.