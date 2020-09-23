Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев

Предварительное следствие по уголовному делу в отношении военнослужащего завершено. Ему предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом.

«Обвиняемый признал вину и подробно изложил обстоятельства совершенных им преступлений, которые также подтвердил в ходе проверки его показаний на месте», — уточнили в ведомстве.

В ходе следствия Шамсутдинову назначили комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Комиссия сделала вывод, что молодой человек не подвержен каким-либо «психическим расстройствам, слабоумию и иным болезненным состояниям психики».

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направили во 2-й Восточный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Стрельбу по находившимся в забайкальской части Шамсутдинов открыл в октябре 2019 года. Восемь человек погибли, еще двое получили ранения. В открытом письме, написанном спустя несколько месяцев после трагедии, срочник попросил у родных и близких погибших о прощении.

Молодой человек заявил, что на отчаянный шаг его толкнули многочисленные издевательства. Другого выбора, по словам Шамсутдинова, у него не было.