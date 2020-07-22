Суд по делу сестер Хачатурян пройдет 31 июля

Московский городской суд назначил слушание по делу двух старших сестер Хачатурян на 31 июля. Оно пройдет в закрытом формате. Об этом «360» сообщили в суде.

Слушание по делу двух старших сестер пройдет в 11:00. Материалы дела находятся в Московском городском суде.

Рассмотрение дела Марии Хачатурян запланировано на 28 июля. Предварительные слушания в отношении пройдут 28 июля.

Дело сестер Хачатурян передала в суд Генпрокуратура. До этого ведомство отказало в запросе Следственного Комитета, и не стала менять квалификацию дела. Девушек обвиняются в убийстве группой лиц по предварительному сговору.

Адвокаты сестер удивились решению прокуроров. Сейчас защитники подали ходатайство о назначении суда присяжных. При этом адвокат семьи погибшего Георгия Чугуашвили считает, что обвинение соответствует действительности. По его мнению, девушки действовали по предварительному сговору, и в момент преступления осознавали происходящее.