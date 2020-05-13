Дело сестер Хачатурян отказались переквалифицировать в «необходимую самооборону»

Сестры Хачатурян продолжают рассчитывать на переквалификацию своего дела. Пока им отказали в «необходимой самообороне». Девушек продолжают обвинять в убийстве группой лиц по предварительному сговору.

«В декабре Следственный комитет передал дело Генпрокуратуре для утверждения обвинительного заключения. Генпрокуратура им отказала и вернула дело обратно на доследование. С сентября СК проводил дополнительные расследования», — рассказал «360» адвокат Алексей Липцер.

Он добавил, что СК проигнорировал доводы Генпрокуратуры. В ближайшее время следствие должно ознакомиться с материалами дела и направить его в Генпрокуратуру.

«СК проигнорировал доводы Генпрокуратуры и настаивает на своем обвинении», — заключил адвокат.

Расследование дела Марии, Ангелины и Крестины Хачатурян продолжается с 2018 года. Тогда, 27 июля, их отца Михаила Хачатуряна нашли убитым в жилом доме в Москве. Сестры признались, что решились на убийство из-за жестокости и многолетних издевательств родителя. История приобрела большой общественный резонанс. Девушек обвинили в убийстве по предварительному сговору, но защита пытается доказать, что преступление было совершено в результате самообороны.