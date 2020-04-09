Суд по делу историка Соколова перенесли из-за коронавируса

Судебное заседание по делу историка Олега Соколова, которого обвинили в убийстве аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко, перенесли. Подсудимый находится в «Крестах», а СИЗО закрыли на карантин.

Рассматривать дело Соколова по существу должны были 9 апреля в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга, уточнили в объединенной пресс-службе судов города.

Поскольку в «Крестах» карантин, провести слушание невозможно. В уголовно-процессуальном кодексе не предусмотрено проведение заседаний по конференц-связи.

Участников процесса о переносе слушаний известили заранее. Следующая дата слушаний пока не назначена.

Олег Соколов застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко в ноябре 2019 года. Тело возлюбленной он решил расчленить и по частям избавиться от него. Бывшего преподавателя вуза задержали, когда Соколов пытался утопить в реке Мойке конечности девушки.

Историка этапировали из московского СИЗО «Бутырка» в начале апреля. Его адвокат считает, что в деле об убийстве аспирантки были соучастники. Они подстрекали как самого Соколова, так и его сожительницу.