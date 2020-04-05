Историка-расчленителя Соколова отправили в СИЗО «Кресты»

Обвиняемого в убийстве аспирантки историка Олега Соколова этапировали из московского СИЗО «Бутырка». Теперь он будет находиться в петербургском СИЗО «Кресты».

«Историк Соколов около 11:00 сегодня прибыл в СИЗО 1 „Кресты“. Он помещен на карантин, и в ближайшее время защита будет добиваться свидания с ним», — сообщил «360» адвокат Александр Почуев.

Он добавил, что 9 апреля историк будет участвовать в заседании Октябрьского суда.

«Скорее всего, по видео-конференц-связи», — отметил адвокат обвиняемого.

В конце марта Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга решил оставить Соколова под арестом. Историку продлили срок пребывания под стражей до 23 сентября 2020 года. Во время заседания Соколов был на видеосвязи и назвал решение несправедливым.

Олега Соколова нашли 9 ноября в реке Мойке, где он пытался утопить отрезанные руки аспирантки Анастасии Ещенко. Тело его сожительницы нашли в квартире и завели уголовное дело. Как выяснилось, историк застрелил девушку, расчленил тело и пытался избавиться от улик.