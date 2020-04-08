Адвокат историка Соколова заявил о подстрекателях в деле об убийстве аспирантки

В деле об убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко были соучастники. Они подстрекали ее и ее сожителя, бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова к конфликту, сообщил «360» адвокат Соколова Александр Почуев.

Сам историк по-прежнему свою вину признает, раскаивается и желает загладить последствия трагедии. Однако, по мнению защиты, следствие не выяснило роль других соучастников, которые подстрекали его и жертву трагедии к конфликту. Защитой об этом заявлено в Следственный комитет, проводится проверка данной версии Александр Почуев адвокат Олега Соколова

Также адвокат подал апелляцию на содержание Соколова под стражей. Защита просит перевести его под домашний арест, чтобы «обеспечить уход и общение с престарелыми лежачими больными родителями историка Соколова и его общение с несовершеннолетними детьми».

9 апреля в Октябрьском районном суде Петербурга начнут рассматривать по существу дело Соколова. Помимо убийства его обвиняют в незаконном хранении оружия.

Преступление было совершено в ночь на 8 ноября 2019 года. 63-летний доцент истфака СПбГУ Олег Соколов поссорился со своей 24-летней гражданской женой Анастасией Ищенко и застрелил ее. Позднее он расчленил тело и сбросил останки в реку Мойку.