Суд по делу Анатолия Быкова перенесли на две недели

Суд в перенес первое заседание по делу предпринимателя и бывшего депутата Анатолия Быкова на 17 марта. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Красноярского краевого суда.

«По Быкову сегодня предварительное заседание отложено на 17 марта на 14:00. Идут предварительные слушания. Рассматриваются ходатайства. В том числе и ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. Быков сегодня подтвердил свое желание на рассмотрение дела судом присяжных», — рассказали в суде.

В краевом надзорном ведомстве уточнили, что заседание отложили по инициативе прокурора для подготовки заключения на ходатайство защиты о нарушениях в ходе следствия.

Расследование по Быкову закончили в конце января. Его арестовали в мае 2020 года по делу о двух убийствах в 1990-х годах. Быков в то время возглавлял совет директоров Красноярского алюминиевого завода, был депутатом законодательного собрания Красноярского края и, по версии следствия, руководил криминальной группировкой.

Сейчас Анатолий Быков находится в СИЗО.