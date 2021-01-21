Расследование дела бизнесмена Быкова завершили в Красноярске

На красноярского бизнесмена Анатолия Быкова завели дело об организации убийства двух лиц. Правоохранители уже завершили расследование и направили материалы прокурору.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении красноярского бизнесмена Анатолия Быкова. <…> В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления дела в суд», — сообщила пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, в 1994 году с Быковым начал конфликтовать член группировки Александр Наумов. Позже перед автомобилем бизнесмена произошел взрыв. Он решил, что таким образом с ним решил разобраться Наумов вместе с приятелем Кириллом Войтенко.

В итоге бизнесмен решил убить обидчиков, поручив это членам банды. Летом 1994 года Наумова и Войтенко расстреляли из автомата и пистолета, когда они ехали на машине. Исполнителей убийства уже привлекли к ответственности.

Сам Быков свою вину не признал и не раскаялся в преступлении. Установить его причастность удалось с помощью собранных доказательств. Всего уголовное дело заняло 18 томов. В декабре 2020 года Быкову продлили арест до 24 февраля.