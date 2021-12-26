Суд Петербурга раскрыл предложение следователя о новой мере пресечения для Хованского

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит ходатайство следователей по изменению меры пресечения Юрию Хованскому. В документе блогеру просят назначить запрет определенных действий. Об этом говорится в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

В ведомстве отметили, что судебное заседание пройдет 29 декабря. Ходатайство следствия об изменении меры пресечения для обвиняемого в оправдании терроризма Юрия Хованского зарегистрировали.

«Суд может ходатайство удовлетворить, а может в его удовлетворении отказать», — напомнили в пресс-службе.

В воскресенье, 26 декабря, в картотеке Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга появилась информация о ходатайстве по отмене или изменению меры пресечения Хованскому. Блогера задержали в июне этого года. В минувшую среду суд продлил срок заключения в СИЗО до 8 января 2022 года.

По данным следствия, в 2020 году Юрий Хованский во время стрима спел песню про мюзикл «Норд-Ост». В тексте произведения увидели оправдание и пропаганду терроризма.