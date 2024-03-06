Криминал 06 марта 2024, 19:23 Суд отправил начальника котельной из Климовска под домашний арест Freepik

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Басманный районный суд Москвы освободил из-под стражи начальника котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» Александра Чикова в зале суда. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Согласно решению суда, Чиков, арестованный по делу об аварии, которая привела к отключению отопления в жилых домах в Подольске, пробудет под домашним арестом до 5 июня. Обвиняемому установили определенные запреты.

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В результате крупной коммунальной аварии, которая произошла в новогодние праздники, без отопления остались многие дома в микрорайоне Климовск в Подольске.

Басманный суд Москвы 10 января на два месяца заключил под стражу генерального директора ЗАО КСПЗ Игоря Кушникова. Гендиректора обвинили в совершении преступления, предусмотренного статьей о превышении должностных полномочий.