Суд отказался приобщить показания секретного свидетеля к делу о ДТП с Ефремовым

«Отказать в удовлетворении ходатайства о приобщении письменных показаний и вызвать для допроса свидетеля Александра Кобца», — заявила судья.

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский уточнил, что Кобец рассказал о перевернувшемся кверху колесами грузовике после аварии, тогда как фургон, по факту, лежал на боку.

20 августа адвокат Ефремова Эльман Пашаев привел в суд тайного свидетеля Александра Кобца. Он сам из Иваново, но в тот день с другом был в Москве. Слепой на один глаз Кобец выпил пива и пошел гулять, когда случилось ДТП. Он уверил, что Ефремов сидел в пассажирском кресле «с волосами как у Аллы Пугачевой», а рядом с машиной стоял некий молодой человек. Он начал матом прогонять Кобца. Свидетель подчеркнул, что видел этого человека по телевизору или в интернете.

8 июня пьяный Ефремов на внедорожнике на полном ходу врезался в фургон курьера Сергея Захарова. От полученных травм водитель грузовика умер в больнице через несколько часов после аварии. Актера отправили под домашний арест. Максимальное наказание по его статье — 12 лет лишения свободы.